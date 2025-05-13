Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,53 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 12 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,15 гривны. То есть цена упала на 60 копеек.

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По состоянию на 14 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 46,09 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,54 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

По сколько был доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе НБУ ослабил много ограничений, введенных для бизнеса с начала войны.

Поэтому, Нацбанк снял часть ограничений на погашение внешних кредитов, осуществление форвардных сделок, финансирование зарубежных представительств и расчеты корпоративными карточками за рубежом.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наблюдали лишь незначительное снижение стоимости валюты в начале недели, а дешевле всего приобрести ее можно было в среду: 41,20 – 41,80 гривны за доллар.

Банкир добавила, что самое низкое предложение валюты было зафиксировано в понедельник, а наибольший спрос – в среду и четверг. Но на всех этапах регулятор компенсировал структурный дефицит.