Курс валют в банках
- По состоянию на утро 13 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек против 12 мая) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).
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- Покупка евро проходит по 46 гривен (-50 копеек), продажа – по 46,80 гривны (-40 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (+9 копеек), а продать по 41,54 гривны (+4 копеек).
- Покупка евро по 46,40 гривны (-57 копеек), а продажа по 46,63 гривны (-54 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-23 копейки), а продают по 41,57 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,65 гривны (-36 копеек), а продают по 46,85 гривны (-13 копеек).
Что было с курсом на прошлой неделе
Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, На прошлой неделе НБУ ослабил много ограничений, введенных для бизнеса с начала войны.
Нацбанк снял часть ограничений на погашение внешних кредитов, осуществление форвардных сделок, финансирование зарубежных представительств и расчеты корпоративными карточками за рубежом.
Золотько добавляет, что в начале прошлой недели наблюдалось незначительное снижение стоимости, а самый дешевый курс был в среду – 41,20 – 41,80 гривны за доллар.
Обратите внимание! Кроме того, самое низкое предложение валюты было зафиксировано еще и в понедельник, а наибольший спрос – в среду и четверг. В то же время на всех этапах Нацбанк компенсировал структурный дефицит.