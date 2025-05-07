Цінопад валют: євро вже не 47 гривень
- Офіційний курс євро знизився до 46,96 гривень, а курс долара до 41,45 гривень.
- Ганна Золотько зазначила, що НБУ залишатиметься основним продавцем валюти на міжбанку, а минулого тижня курс євро в банках досягав навіть 48 гривень.
За останню добу офіційний курс євро опустився нижче ніж 47 гривень, втративши 22 копійки. Водночас курс долара також подешевшав – до 41,45 гривні.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,45 гривні. Тобто ціна валюти впала на 15 копійок проти 6 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,96 гривні. Тобто ціна впала на 22 копійки.
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Станом на 8 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,43 гривні,
- євро – 47,07 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 7 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,12 гривні, продаж – по 41,79 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,39 гривні, продаж – по 41,38 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
По скільки буде долар
Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що НБУ надалі залишатиметься ключовим валютним продавцем на міжбанку.
Офіційний курс на рівні 41,70 гривні можна вважати середнім значенням у найближчі дні із середнім рухом на 10 – 20 копійок в обидва боки.
Водночас Золотько нагадала, що минулого тижня курс євро в банках злетів до 48 гривень:
- В банках середній коридор купівлі/продажу перебував у межах 47,04 – 47,80 гривень за євро,
- Найдешевшою валюта була у минулий четвер: 46,8 – 47,57 гривні за євро,
- А закінчився тиждень середніми значеннями 46,86 – 47,59 гривні за євро.