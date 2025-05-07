Цінопад валют: євро вже не 47 гривень

За останню добу офіційний курс євро опустився нижче ніж 47 гривень, втративши 22 копійки. Водночас курс долара також подешевшав – до 41,45 гривні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,45 гривні. Тобто ціна валюти впала на 15 копійок проти 6 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,96 гривні. Тобто ціна впала на 22 копійки.

Дивіться також Трамп тисне на долар: як торгова війна штовхає світ у бік Європи

Станом на 8 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,43 гривні,

євро – 47,07 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,12 гривні , продаж – по 41,79 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,39 гривні , продаж – по 41,38 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

По скільки буде долар

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що НБУ надалі залишатиметься ключовим валютним продавцем на міжбанку.

Ганна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Офіційний курс на рівні 41,70 гривні можна вважати середнім значенням у найближчі дні із середнім рухом на 10 – 20 копійок в обидва боки.

Водночас Золотько нагадала, що минулого тижня курс євро в банках злетів до 48 гривень: