Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,45 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 6 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,96 гривны. То есть цена упала на 22 копейки.

Смотрите также Трамп давит на доллар: как торговая война толкает мир в сторону Европы

По состоянию на 8 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 47,07 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,12 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,39 гривны , продажа – по 41,38 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.

В то же время Золотько напомнила, что на прошлой неделе курс евро в банках взлетел до 48 гривен: