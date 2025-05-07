Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,45 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 6 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,96 гривны. То есть цена упала на 22 копейки.

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По состоянию на 8 мая курс НБУ будет такой:

  • доллар – 41,43 гривны,
  • евро – 47,07 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках: покупка – 41,12 гривны, продажа – по 41,79 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,39 гривны, продажа – по 41,38 гривны,
  • в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Unex Bank

Официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.

В то же время Золотько напомнила, что на прошлой неделе курс евро в банках взлетел до 48 гривен:

  • В банках средний коридор покупки/продажи находился в пределах 47,04 – 47,80 гривен за евро,
  • Самой дешевой валюта была в прошлый четверг: 46,8 – 47,57 гривны за евро,
  • А закончилась неделя средними значениями 46,86 – 47,59 гривны за евро.