Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,45 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 6 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,96 гривны. То есть цена упала на 22 копейки.
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По состоянию на 8 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,43 гривны,
- евро – 47,07 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 7 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,12 гривны, продажа – по 41,79 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,39 гривны, продажа – по 41,38 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
По сколько будет доллар
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке.
Официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.
В то же время Золотько напомнила, что на прошлой неделе курс евро в банках взлетел до 48 гривен:
- В банках средний коридор покупки/продажи находился в пределах 47,04 – 47,80 гривен за евро,
- Самой дешевой валюта была в прошлый четверг: 46,8 – 47,57 гривны за евро,
- А закончилась неделя средними значениями 46,86 – 47,59 гривны за евро.