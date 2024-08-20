Офіційний курс євро б'є рекорди: ціна зросла суттєво

Курси валют від НБУ додали в ціні, втім найсуттєвіше за останню добу подорожчало євро. Ціна виросла на 30 копійок, а завтра, 21 серпня, очікується знову суттєвий стрибок в ціні.

Офіційний курс 20 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,30 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,60 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла аж на 31 копійку.

Станом на 21 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,34 гривні,

євро – 45,81 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,12 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,70 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

Що буде з курсом цього тижня

Банкірка Анна Золотько нагадала 24 Каналу, що минулої п'ятниці попит на валюту зріс, а гривня ослабла. Відповідно робочий тиждень був закритий на рівні 41,25 – 41,28 гривні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня я очікую на продовження різнонаправленого курсового руху. Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.

Водночас на готівковому ринку можу сформуватися курс долара у межах 41,2 – 41,7 гривні за долар. Тривале зміцнення гривні не очікується.