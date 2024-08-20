Офіційний курс євро б'є рекорди: ціна зросла суттєво
Курси валют від НБУ додали в ціні, втім найсуттєвіше за останню добу подорожчало євро. Ціна виросла на 30 копійок, а завтра, 21 серпня, очікується знову суттєвий стрибок в ціні.
Офіційний курс 20 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,30 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,60 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла аж на 31 копійку.
Станом на 21 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,34 гривні,
- євро – 45,81 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 20 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,12 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
Що буде з курсом цього тижня
Банкірка Анна Золотько нагадала 24 Каналу, що минулої п'ятниці попит на валюту зріс, а гривня ослабла. Відповідно робочий тиждень був закритий на рівні 41,25 – 41,28 гривні.
Цього тижня я очікую на продовження різнонаправленого курсового руху. Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.
Водночас на готівковому ринку можу сформуватися курс долара у межах 41,2 – 41,7 гривні за долар. Тривале зміцнення гривні не очікується.