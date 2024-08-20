Официальный курс 20 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,30 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла на 9 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,60 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла аж на 31 копейку.

По состоянию на 21 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,34 гривны,

евро – 45,81 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,12 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,70 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

Что будет с курсом на этой неделе

Банкир Анна Золотько напомнила 24 Каналу, что в прошлую пятницу спрос на валюту вырос, а гривна ослабла. Соответственно рабочая неделя была закрыта на уровне 41,25 – 41,28 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе я ожидаю продолжения разнонаправленного курсового движения. Вторая декада месяца обычно довольно комфортна для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта.

В то же время на наличном рынке могу сформироваться курс доллара в пределах 41,2 – 41,7 гривны за доллар. Длительное укрепление гривны не ожидается.

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