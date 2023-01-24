Курс євро в Україні стрибнув до історичного максимуму
Офіційний курс євро сягнув історичного максимуму, впритул наблизившись майже до 40 гривень. Готівковий курс практично по 44 гривні.
Що відбувається з курсом євро
Європейська валюта у 2023 році продовжила стрімко рости, так 24 січня курс досяг історичного мінімуму у 39,75 гривні. За добу офіційний курс зріс на 19 копійок.
Читайте також Курс долара практично не змінився за добу, а от євро стрімко зрослоНагадаємо! Останній раз євро різко зросло у 14 листопада, тоді за добу курс додав 1,32 гривні.
Що стосується готівкового, то він суттєво вищий від офіційного – практично на 4 гривні. Найвищий курс євро сьогодні у банках. В середньому вони купують європейську валюту по 42,85 гривні, а продають за 43,57 гривні.
Яка ситуація з курсом долара
А от долар навпаки тримається у досить стабільному коридорі. Опитані банкіри 24 Каналом зауважили, що вочевидь подібна тенденція протримається до кінця місяця, хоча й можуть бути спроби ослабити гривню.
Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс триматиметься в межах 40,2 – 40,9 гривні за долар, а Герман Марченко – в діапазоні 40 – 41 гривню за долар.
- 24 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,07 гривні, а купити за 40,55 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні, а продаж – 40,50 гривні.