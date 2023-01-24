Что происходит с курсом евро

Европейская валюта в 2023 году продолжила стремительно расти, и 24 января курс достиг исторического минимума в 39,75 гривны. За сутки официальный курс вырос на 19 копеек.

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Напомним! Последний раз евро резко выросло 14 ноября, тогда за сутки курс прибавил 1,32 гривны.

Что касается наличного, то он существенно выше официального – практически на 4 гривны. Самый высокий курс евро сегодня в банках. В среднем они покупают европейскую валюту по 42,85 гривны, а продают за 43,57 гривны.

Какая ситуация с курсом доллара

А вот доллар наоборот держится в достаточно стабильном коридоре. Опрошенные 24 Каналом банкиры отметили, что подобная тенденция продержится до конца месяца, хотя и могут быть попытки ослабить гривну.

Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет держаться в пределах 40,2 – 40,9 гривны за доллар, а Герман Марченко – в диапазоне 40 – 41 гривна за доллар.