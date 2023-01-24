Що відбувається з курсом євро

Європейська валюта у 2023 році продовжила стрімко рости, так 24 січня курс досяг історичного мінімуму у 39,75 гривні. За добу офіційний курс зріс на 19 копійок.

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Нагадаємо! Останній раз євро різко зросло у 14 листопада, тоді за добу курс додав 1,32 гривні.

Що стосується готівкового, то він суттєво вищий від офіційного – практично на 4 гривні. Найвищий курс євро сьогодні у банках. В середньому вини купують європейську валюту по 42,85 гривні, а продають за 43,57 гривні.

Яка ситуація з курсом долара

А от долар навпаки тримається у досить стабільному коридорі. Опитані банкіри 24 Каналом зауважили, що вочевидь подібна тенденція протримається до кінця місяця, хоча й можуть бути спроби ослабити гривню.

Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс триматиметься в межах 40,2 – 40,9 гривні за долар, а Герман Марченко – в діапазоні 40 – 41 гривню за долар.