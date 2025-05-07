Після завершення "безвізу" щодо торгівлі: Єврокомісія готує перехідні заходи

Так званий торгівельний безвіз має закінчитися 5 червня. Якщо на цей момент, Єврокомісія та Україна не внесуть необхідні поправки до угоди про вільну торгівлю, то Брюссель запропонує перехідні заходи.

Єврокомісія готує заходи до закінчення торгового безвізу з Україною

Вони повинні захистити українських експортерів, пише 24 Канал з посиланням "Європейську правду".

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Речник Єврокомісії Олаф Гілл заявив, що після завершення дії "безвізу" для українських експортерів можуть бути запроваджені заходи, аби умови торгівлі не повернулися до довоєнних.

Як ви всі знаєте, термін дії автономних торговельних заходів спливає 5 червня. Комісія не має наміру продовжувати дію автономних торговельних заходів після цієї дати,

– сказав Гілл.

Він додав, що станом на зараз пріоритетом для Єврокомісії є працювати "над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом (ПВЗВТ)".

Ми чітко заявили про це від самого початку. Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні,

– нагадав Олаф Гілл.

Речник Єврокомісії зазначив, що такий перехід:

зміцнить перспективу поступового руху України до вступу в ЄС;

допоможе розв'язати чутливі питання з боку ЄС, зокрема й в агропродовольчому секторі.

Зверніть увагу! Єврокомісія знає про часові обмеження, тому також розглядає можливі перехідні заходи, якщо переговори щодо перегляду не будуть завершені та застосовані до 6 червня.