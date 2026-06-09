Нові санкції проти Росії: Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій

У вівторок, 9 червня, Європейська комісія презентувала новий, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Далі пакет обговорять та зетвердять держави-члени у Раді ЄС.

Що відомо про нові санкції проти Росії

Нові обмеження 9 числа презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також Заради автовиробників ЄС зробить виняток із санкцій для китайської компанії

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Наші санкції працюють. Вони послаблюють економічні основи воєнних зусиль Росії. Сьогодні ми посилюємо тиск. Запроваджуємо 21-й пакет санкцій. Він охоплює: енергетику, банки та криптовалюти, торгівлю, зокрема рибальську галузь, візові обмеження для російських військовослужбовців.

Як нагадала фон дер Ляєн, війна на Близькому Сході, що спровокувала перебої у глобальних ланцюгах постачання енергоносіїв, послабила тиск на Росію. Тому метою санкцій є, зокрема, забезпечення стримування прибутків Росії від продажу нафти.

Наш ліміт цін на нафту має вбудований механізм коригування, що дозволяє слідувати за ринком. Він не був створений для ринкових потрясінь, таких як ті, що спричинило закриття Ормузької протоки,

– зазначила президентка ЄК.

У зв'язку з цим, Єврокомісія пропонує просто призупинити коригування до січня 2027 року.

Також Євросоюз може запровадити санкції проти ще 30 суден (на додаток до тих 632, які вже підпадають під обмеження). Вперше Європа націлена на судна, які допомагають тіньовому флоту.

Єврокомісія пропонує обмежити продаж танкерів для перевезення СПГ до Росії. Так само, як це вже зробили це щодо нафтових танкерів.

За словами фон дер Ляєн, ЄС розширює заборону на транзакції на 31 російський банк та на 20 банків, криптовалютних компаній або платформ, а також нафтотрейдерів у третіх країнах, які надавали послуги російським юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями, або обходили обмежувальні заходи ЄС.

Вперше ми запровадимо можливість повної заборони для третіх країн на надання послуг з криптоактивів,

– наголосили очільниця Єврокомісії.

До того ж ЄС запроваджує нові обмеження на експорт товарів та технологій, що використовуються російською військовою промисловістю, зокрема на більше металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах.

Щодо дронів: пропонуються нові заборони на експорт наземного обладнання, систем радіоелектронного придушення та пускових систем.

Важливо! ЄС пропонує нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 мільйонів євро.

Ба більше, Євросоюз вперше запроваджує санкції проти риболовецької галузі.

Ще один важливий факт: ЄС узгодить торгівельні обмеження щодо Білорусі.

Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни,

– розповіла про ще один пункт у списку фон дер Ляєн.

Зверніть увагу! Це означає, що Європа залишається недоступною для всіх, хто був учасником вторгнення в Україну.

Що ще відомо щодо санкцій

Нагадаємо, що Кая Каллас раніше заявила, що західні санкції мають великий вплив на Росії. Вона повідомила, що обмеження вже коштували Кремлю від 1,2 до 1,5 трильйона доларів США.

А 21-й пакет санкцій проти Росії мають затвердити до 15 липня. Річ у тім, що Європа таким чином прагне не допустити різкого зростання цінової стелі на російську нафту. Тобто Євросоюз не може допустити того, аби Москва знову отримувала наддоходи від продажу нафти.