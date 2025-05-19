ЄС докупить газу ще на 10 мільярдів євро, щоб зробити запас на зиму

Європейський Союз може витратити до 26 мільярдів євро на поповнення газових сховищ у 2025 році. Це на 10 мільярдів більше, ніж торік.

Європа робить запаси

Після холодної зими запаси газу зменшились майже на дві третини, тож країни мають обмежений час на відновлення резервів, передає 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

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Попри зниження цін на газ, трейдери не поспішають із закупівлями, сподіваючись на подальше падіння вартості. Але така затримка може призвести до стрибка цін наприкінці літа, коли попит традиційно зростає.

Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що ЄС доведеться імпортувати на 45% більше скрапленого газу, ніж торік, аби досягти мінімального рівня заповнення сховищ. Вони також очікують зростання цін на газ на 10% вже цього літа.

Ціни можуть зрости

У Єврогазі попереджають, що надмірно швидке поповнення сховищ газу може спричинити нові цінові стрибки на ринку. Ситуацію ускладнює ймовірне повернення Китаю до активних закупівель СПГ, що створить серйозну конкуренцію Європі за поставки.

До слова! Ціни на газ у Європі виросли до дворічного максимуму через холодну зиму.