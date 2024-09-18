Європа вимагає від "Газпрому" компенсацію за невиконані газові контракти

Спроба "Газпрому" тиснути на Європу, щоб отримати поступки по Україні, призвела до великих збитків і численних судових позовів. Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови до "Газпрому", вимагаючи компенсацій.

Що загрожує "Газпрому"

Загальна сума претензій склала 18,6 мільярда євро, що еквівалентно близько 20,6 мільярдам доларів, повідомляють російські ЗМІ.

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Найбільший позов на 13 мільярдів євро подала німецька компанія Uniper. Вона закуповувала в Росії 20 млрд кубометрів газу на рік і вимагала компенсацію за збитки через припинення постачання.

Важливо! У червні 2024 року арбітраж повністю задовольнив її вимоги. Загалом претензії до "Газпрому" перевищують його річний дохід від продажу газу на зовнішні ринки, включаючи Європу, Туреччину, Китай і СНД.

Багатомільярдні позови можуть загрожувати арештом платежів "Газпрому" в Європі, попереджають російські аналітики. Компанії, що подали позови, можуть спробувати захопити гроші, які інші покупці російського газу перераховують "Газпрому".

Цікаво! Таке може статися, зокрема, в Австрії. Національний газовий оператор OMV в кінці травня повідомив про спроби перехоплення платежів на адресу "Газпрому".