Що планують у Нафтогазі

Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов повідомив для "Інтерфакс-Україна", що компанія збільшила видобуток природного газу цього року та розраховує пройти зиму власними ресурсами.

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Закуплений за кошти ЄБРР газ зберігається на митних складах і не імпортується до України, але використовується як резерв на випадок надзвичайних ситуацій.

Олексій Чернишов Голова правління Нафтогазу З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну.

Чернишов додав, що для "Нафтогазу" це звична практика, яка застосовується щороку, зокрема й минулого року. Стратегія із формування запасів газу за кредитні кошти ЄБРР є частиною стабільної підготовки до зимового періоду.

Щодо використання українських газових сховищ іноземними трейдерами, Чернишов відзначив, що цього року динаміка значно нижча, ніж очікувалося. Трейдери навіть почали частково вилучати свої обсяги, що, на думку керівника, є наслідком очевидних ринкових викликів.

Зауважте! Однак компанія була готова до такого сценарію та зосереджена переважно на власних ресурсах. Чернишов підкреслив, що підсумки року будуть підбиті наприкінці, коли ситуація стане більш зрозумілою.