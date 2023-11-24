Історичний максимум: які рекордні запаси газу у сховищах ЄС

Європейським країнам вдалось заповнити газові сховища на 90% ще до кінця літа. Нині наповненість європейських сховищ газу досягнула історичного максимуму.

Напередодні зими, запаси газу у європейських підземних сховищах перебувають на історичному максимумі. До того ж ціна на газ стабілізувалась та тримається на рівні середніх показників за останні 12 років.

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Це свідчить про те, що ЄС знайшли альтернативу російському газові та навчилися заздалегідь готуватися до зими.

Наповненість газосховищ ЄС

У газових сховищах сконцентровано 109,779 мільярда кубометрів газу – що на 3,2 мільярда кубометра більше за історичний максимум до цього моменту.

Європейські країни заповнили газом свої підземні сховища на цільові 90% до опалювального сезону ще в середині серпня. Раніше у Єврокомісії розраховували досягти таких показників лише до листопада.

Частка російського газу у 2021 році складала 45 – 48%, а нині впала до 13% – за третій квартал 2023 року.

Ціни на газ стабілізувалися на рівні близько 300 доларів за тисячу кубометрів – це приблизно середня ціна з 2011 року.

У 2021 році обсяги накопиченого газу складали 83 мільярди кубометрів. Тож за 2 роки його кількість зросла на майже 40%.

Показники експорту російського газу до Європи

Розрахунки, що базуються на даних Європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" стосовно транзиту газу через Україну, вказують на зменшення середньодобового обсягу експорту російського природного газу до Європи: