ЄС тисне на Брюссель: Бельгію підозрюють у неналежному управлінні російськими активами

Європейські країни зараз активно посилюють тиск на Бельгію. Вони прагнуть розблокування 140 мільярдів євро заморожених російських резервів, що зберігаються у Брюсселі.

Що відомо про ситуацію з активами Росії та ЄС?

Європа звинувачує уряд Барта де Вевера в тому, що той не розкриває повну інформацію про те, що робиться з податковими надходженнями від активів, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Єврокомісія прагне, аби 27 країн ЄС погодилися спрямувати російські резерви на позику для Києва на вирішальному саміті Європейської ради 18 грудня. Але прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер опирається – і ще більше посилив свою позицію в четвер увечері – стверджуючи, що Бельгія нестиме відповідальність, якщо Москва поверне собі ці мільярди.

Водночас п’ятеро дипломатів із різних європейських країн висловили невдоволення тим, що Бельгія, має "другорядний інтерес" у тому, щоб утримувати російські гроші – завдяки податкам, які вони приносять.

Вони зазначили, що Бельгія порушує міжнародне зобов’язання, взяте торік, – звітувати про використання податків із заморожених резервів. За словами дипломатів, ці кошти досі включаються до бельгійського державного бюджету, що унеможливлює встановлення, чи повністю Бельгія виконує свої зобов’язання перед Києвом.

Зверніть увагу! Бельгія рішуче заперечує будь-які порушення.

Якщо Бельгія надалі блокуватиме передачу коштів Україні, інші країни ЄС частіше порушуватимуть це питання на засіданнях, запитуючи, чи не отримує Бельгія надприбутки від цих податкових надходжень або чи не затримує переказ коштів Україні.

Вони також ставлять під сумнів те, чи використовує Бельгія власні податкові доходи для підтримки України – як це роблять інші європейські держави – чи покладається виключно на податок із російських резервів.

Ці кошти складно відстежити, але дипломати посилаються на дані, наприклад, Інституту Кіля, який оцінює загальний внесок Бельгії у допомогу Україні у 3,44 мільярда євро з початку війни до 31 серпня 2025 року,

– пояснили у матеріалі.

Для порівняння: лише у 2024 році податок на російські активи склав 1,7 мільярда євро.

Зауважте! Уряд Бельгії відкинув критику дипломатів, заявивши, що всі податкові надходження з російських резервів, які зберігаються в банку Euroclear у Брюсселі, "зарезервовані" для України. Проте він прямо не відповів, чи всі ці кошти вже були переказані.

Бельгійський уряд також наполягає, що виплати Україні здійснюються і за рахунок інших федеральних ресурсів, а не лише податку на заморожені активи.

Наголошується, що крім повного використання корпоративного податку на надприбутки, який повністю спрямовується на військову підтримку України, федеральний уряд Бельгії з 2022 року надав додатково майже 1 мільярд євро військової та іншої підтримки.

Оскільки російські активи утримуються брюссельським депозитарієм Euroclear, бельгійський уряд стягує корпоративний податок з прибутків у розмірі 25%. Прибутки отримані від відсотків на ці активи.

Частина роздратування бельгійських союзників у ЄС полягає у тому, що питання прозорості мало бути вирішене ще торік,

– уточнили у Politico.

У 2024 році кілька західних країн звинуватили бельгійський уряд у використанні частини податкових надходжень від активів на покриття звичайних бюджетних потреб. У відповідь на цю критику попередній уряд Бельгії пообіцяв переказувати ці кошти в спеціальний фінансовий інструмент ЄС і G7 для України.

Важливо! Але цього так і не сталося. На запитання, чому Бельгія не користується цим інструментом заради прозорості, уряд відповіді не надав.

Нагадаємо, що Бельгія хвилюється, що використання активів Росії матиме негативні юридичні та навіть політичні наслідки для неї. Про це пише The Wall Street Journal.

Однак на ситуацію щодо активів впливають ще й політичні обставини Бельгії. Річ у тім, що керівна коаліція країни стикається з бюджетною кризою. Так здійснюється тиск на Барта де Вевера, який намагається продемонструвати, що захищає інтереси країни.

Що ще слід знати про заморожені активи?