Рекордний обсяг газу у сховищах: як Євросоюз переживає зиму без російського газу

Запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії перевищили десятирічний сезонний середній показник. Цей рівень запасів є високим і може мати вплив на енергетичні ринки регіону.

Які запаси газу у сховищах Європи

Північно-Західна Європа вже пройшла понад половину опалювального сезону. Попри це, в сховищах перебуває рекордний, як для лютого, обсяг газу. На тлі цього вартість блакитного палива почала знижуватися. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Як свідчать дані асоціації, запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії перевищили десятирічний сезонний середній показник. У результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67%, в той час, як десятирічний середній показник становить – 49%.

Прогнозується, що сезонні надлишки газу у сховищах продовжать збільшуватися. А у Європі може виникнути ситуація, що наприкінці зими заповненість сховищ буде на рівні майже 60%.

Як пишуть журналісти, відповідно до цього, березневі ф'ючерси на газ, на хабі ТТF у Нідерландах, знизилися до 25,4 євро за мегават-годину, тобто до 285 доларів за тисячу кубометрів.

Чому знижується споживання газу у Європі

У жовтні ціни були приблизно вдвічі вищими – близько 50 євро за мегават-годину.

Водночас Європа продовжує споживати менше газу. При цьому споживання знижується не тільки серед домогосподарств, але й з боку промисловості. Причина доволі проста: цієї зими температура щомісяця була вищою за середню, але особливо в жовтні та грудні.

А згідно з прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура в Європейському Союзі та Великій Британії залишиться вищою за середні значення до кінця лютого.