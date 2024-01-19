Євросоюз встановлює обмеження на готівкові транзакції

В ЄС буде встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро для готівкових операцій. Фінансові монітори повинні ідентифікувати осіб, що проводять готівкові операції на суму від 3 000 до 10 000 євро.

Ліміт на готівку

Рада ЄС та парламент повідомили, що фіналізували угоду щодо нового пакету боротьби з відмиванням грошей. Заходи спрямовані на захист громадян ЄС та фінансової системи ЄС від відмивання грошей та фінансування тероризму.

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Однак закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.

! Рада ЄС та парламент дійшли висновку, що в масштабі всього ЄС необхідний максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро ускладнить відмивання брудних грошей злочинцям. Держави-члени матимуть можливість знижувати максимальну межу.

Згідно з попередньою угодою зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3 000 до 10 000 євро. Торговці розкішшю та продавці криптовалют зобов’язані будуть підтверджувати клієнтів.

Не лише готівка

Посилюються правила стосовно торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів.

Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей у Європі". Однак, оскільки сектор та його ризики сильно відрізняються, держави-члени матимуть можливість виключити їх зі списку, якщо вони мають низький ризик.

Більше контролю

Враховуючи відмінності в ризиках різних секторів, держави-члени ЄС зможуть виключати певні сфери з моніторингового списку, якщо вони вважаються низькоризиковими.

Ключову роль у боротьбі з відмиванням коштів відіграватимуть уповноважені органи, включаючи фінансові установи, банки, агентства нерухомості, керуючі компанії активами, казино та торговельні компанії.

! Угода передбачає розширення кола учасників системи фінансового моніторингу. Особлива увага буде приділена криптовалютному сектору, де всім провайдерам криптоактивів (CASP) належить здійснювати всебічну перевірку своїх клієнтів. При цьому, вони повинні застосовувати заходи комплексної перевірки при обробці транзакцій на суму 1000 євро і більше.

Фінансова розвідка зможе отримувати негайний та безпосередній доступ до різноманітної інформації, включаючи податкові дані, інформацію про заморожені активи, перекази коштів та криптотранзакції, національні дані про транспортні засоби, митні дані, а також національні реєстри зброї.