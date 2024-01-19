Евросоюз устанавливает ограничения на наличные транзакции

В ЕС будет установлен максимальный предел в 10 000 евро для наличных сделок. Финансовые мониторы должны идентифицировать лиц, производящих наличные операции на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Лимит наличные

Совет ЕС и парламент сообщили, что финализировали соглашение о новом пакете борьбы с отмыванием денег. Меры направлены на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.

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Однако закон должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС.

! Совет ЕС и парламент пришли к выводу, что в масштабе всего ЕС необходим максимальный лимит для наличных платежей в размере 10 000 евро, что усложнит отмывание грязных денег преступникам. Государства-члены смогут снижать максимальный предел.

Согласно предварительному соглашению обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить лицо, совершающее сделки наличными от 3 000 до 10 000 евро. Торговцы роскошью и продавцы криптовалют обязаны будут подтверждать клиентов.

Не только наличные деньги

Ужесточаются правила, касающиеся торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами. Согласно соглашению, с 2029 года новый закон также будет применяться к финансово сильным футбольным клубам.

Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается "потенциальными воротами для отмывания денег в Европе". Однако, поскольку сектор и его риски сильно отличаются, государства-члены могут исключить их из списка, если они имеют низкий риск.

Больше контроля

Учитывая различия в рисках разных секторов, государства-члены ЕС смогут исключать определенные сферы из мониторингового списка, если они считаются низкорисковыми.

Ключевую роль в борьбе с отмыванием средств будут играть уполномоченные органы, включая финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, управляющие активами компании, казино и торговые компании.

! Соглашение предусматривает расширение круга участников системы финансового мониторинга. Особое внимание будет уделено криптовалютному сектору, где всем провайдерам криптоактивов (CASP) предстоит всесторонняя проверка своих клиентов. При этом они должны применять меры комплексной проверки при обработке транзакций на сумму 1000 евро и более.

Финансовая разведка сможет получать немедленный и непосредственный доступ к разнообразной информации, включая налоговые данные, информацию о замороженных активах, переводы средств и криптотранзакции, национальные данные о транспортных средствах, таможенных данных, а также национальные реестры оружия.