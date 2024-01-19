Лимит наличные
Совет ЕС и парламент сообщили, что финализировали соглашение о новом пакете борьбы с отмыванием денег. Меры направлены на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.
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Однако закон должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС.
Согласно предварительному соглашению обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить лицо, совершающее сделки наличными от 3 000 до 10 000 евро. Торговцы роскошью и продавцы криптовалют обязаны будут подтверждать клиентов.
Не только наличные деньги
Ужесточаются правила, касающиеся торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами. Согласно соглашению, с 2029 года новый закон также будет применяться к финансово сильным футбольным клубам.
Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается "потенциальными воротами для отмывания денег в Европе". Однако, поскольку сектор и его риски сильно отличаются, государства-члены могут исключить их из списка, если они имеют низкий риск.
Больше контроля
Учитывая различия в рисках разных секторов, государства-члены ЕС смогут исключать определенные сферы из мониторингового списка, если они считаются низкорисковыми.
Ключевую роль в борьбе с отмыванием средств будут играть уполномоченные органы, включая финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, управляющие активами компании, казино и торговые компании.
Финансовая разведка сможет получать немедленный и непосредственный доступ к разнообразной информации, включая налоговые данные, информацию о замороженных активах, переводы средств и криптотранзакции, национальные данные о транспортных средствах, таможенных данных, а также национальные реестры оружия.