Економіка Соцвиплати До 20% від пенсії можуть забрати: що загрожує працюючим пенсіонерам
17 серпня, 19:15
1

До 20% від пенсії можуть забрати: що загрожує працюючим пенсіонерам

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Працюючі пенсіонери можуть зобов'язані повернути переплачені пенсійні кошти, що можуть бути утримані до 20% від пенсії щомісяця.
  • Основні причини утримання виплат: невчасне повідомлення про працевлаштування, помилки роботодавця та технічні збої у системі нарахувань.

Багато літніх людей не усвідомлюють, що у певних випадках із їхніх виплат можуть утримувати значні кошти. За що можуть "оштрафувати" працюючих пенсіонерів, читайте далі.

Чому з пенсії працюючого пенсіонера можуть утримати гроші?

Працюючі пенсіонери іноді отримують повідомлення про переплату пенсії на кілька тисяч гривень, яку їм доведеться повернути у будь-якому випадку до Пенсійного фонду, нагадує 24 Канал.

Експерт Сергій Коробкін пояснює: це не штраф, а повернення різниці між пенсією працюючого та непрацюючого пенсіонера. Закон дозволяє щомісячне утримання не більше 20% від пенсії.

Які основні причини, чому можуть забрати частину пенсії?

Надмірно отримані пенсійні кошти підлягають поверненню відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування": 

  • добровільно;
  • за рішенням ПФУ;
  • через суд.

Основні причини утримання виплат при цьому визначаються наступні:

  • невчасне повідомлення про працевлаштування: для працюючих пенсіонерів пенсія розраховується за іншою формулою, тому виплати можуть бути меншими;
  • помилки роботодавця: неточні дані про зарплату або стаж;
  • технічні збої у системі нарахувань.