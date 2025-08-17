Багато літніх людей не усвідомлюють, що у певних випадках із їхніх виплат можуть утримувати значні кошти. За що можуть "оштрафувати" працюючих пенсіонерів, читайте далі.

Чому з пенсії працюючого пенсіонера можуть утримати гроші?

Працюючі пенсіонери іноді отримують повідомлення про переплату пенсії на кілька тисяч гривень, яку їм доведеться повернути у будь-якому випадку до Пенсійного фонду, нагадує 24 Канал.

Читайте також Яка буде пенсія в 60, якщо пропрацював 43 роки

Експерт Сергій Коробкін пояснює: це не штраф, а повернення різниці між пенсією працюючого та непрацюючого пенсіонера. Закон дозволяє щомісячне утримання не більше 20% від пенсії.

Які основні причини, чому можуть забрати частину пенсії?

Надмірно отримані пенсійні кошти підлягають поверненню відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

добровільно;

за рішенням ПФУ;

через суд.

Основні причини утримання виплат при цьому визначаються наступні: