До 20% от пенсии могут забрать: что грозит работающим пенсионерам
- Работающие пенсионеры могут обязаны вернуть переплаченные пенсионные средства, что могут быть удержаны до 20% от пенсии ежемесячно.
- Основные причины удержания выплат: несвоевременное сообщение о трудоустройстве, ошибки работодателя и технические сбои в системе начислений.
Многие пожилые люди не осознают, что в определенных случаях с их выплат могут удерживать значительные средства. За что могут "оштрафовать" работающих пенсионеров, читайте дальше.
Почему с пенсии работающего пенсионера могут удержать деньги?
Работающие пенсионеры иногда получают сообщение о переплате пенсии на несколько тысяч гривен, которую им придется вернуть в любом случае в Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.
Эксперт Сергей Коробкин объясняет: это не штраф, а возврат разницы между пенсией работающего и неработающего пенсионера. Закон позволяет ежемесячное удержание не более 20% от пенсии.
Какие основные причины, почему могут забрать часть пенсии?
Чрезмерно полученные пенсионные средства подлежат возврату в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":
- добровольно;
- по решению ПФУ;
- через суд.
Основные причины удержания выплат при этом определяются следующие:
- несвоевременное уведомление о трудоустройстве: для работающих пенсионеров пенсия рассчитывается по другой формуле, поэтому выплаты могут быть меньше;
- ошибки работодателя: неточные данные о зарплате или стаже;
- технические сбои в системе начислений.