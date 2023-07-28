Чому вас можуть позбавити субсидії: отримати пільги стає складніше

Отримати субсидію в Україні стає складніше. Державний моніторинг показав, що значна кількість українців мають цю пільгу безпідставно. Після перевірки деякі категорії населення втратять свою субсидію.

За що можуть позбавити субсидії

Посилення державного контролю у питанні надання субсидій, стало причиною масових перевірок уже існуючих пільговиків. Моніторинг показав, що близько 10% населення, які отримують грошову допомогу від держави, насправді її не потребують.

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Статистика вражає. Адже 10% фейкових пільговиків коштують державі декілька мільярдів гривень щомісяця.

Через наявність боргів: якщо ви не сплачуєте вчасно комунальні послуги, ЖЕКи та ОСББ зобов'язані надавати про це інформацію в Управління соцзахисту населення (УПСЗН) до 10 числа кожного місяця.

Зміна місця проживання: пам'ятайте, що розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.

пам'ятайте, що розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла. Смерть особи, якій надавалися пільги.

Якщо було вказано неправдивий розмір доходу: фінмоніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Так, якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті більше 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Як отримати субсидію у 2023 році

Борг не нараховується, якщо у вас є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, через що ви і не змогли вчасно внести платіж. У випадку, якщо вам скасовували субсидію через борг, її можна відновити. Для цього закрийте заборгованість або складіть договір про її реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

На теперішній момент, отримати субсидію стало важче. Проте при наявності відповідних підстав, процес отримання займає мінімум часу.

Спрощена процедура діє лише для ВПО, які мають відповідні довідки.

Щоб оформити заяву на пільги, зверніться я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

складіть заяву за спеціальним зразком; за наявністю, додайте договір оренди житла; заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут; доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Подати документи для отримання субсидії можна у додатку Дія, ЦНАПі, в Управлінні соціального захисту населення (УСЗН), а також, ви можете звернутися до уповноваженого посадовця територіальної громади.