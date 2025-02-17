Субсидії отримають не усі: у якому випадку переселенцям відмовлять у допомозі

ВПО в Україні тепер можуть подавати документи на субсидію для оренди житла онлайн. Проте, нові правила мають певні нюанси, що можуть призвести до того, що деякі люди не отримають державну допомогу.

Які нові умови отримання субсидії для ВПО

Згідно з новими умовами, ВПО можуть подати документи онлайн лише, якщо вони та орендодавець живуть в різних містах, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Якщо вони проживають в одному населеному пункті, подача стає неможливою, що створює труднощі для тих, хто не може відвідати установи через обставини, пов'язані з війною чи станом здоров'я.

Зверніть увагу! Новий алгоритм оформлення субсидій передбачає наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП) як у переселенця, так і в орендодавця.

Алгоритм отримання субсидії 2025

Для отримання субсидії переселенцям необхідно виконати такі кроки:

Увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Заповнити онлайн-заяву та договір оренди, прикріпивши копії необхідних документів. Зберегти документи та передати їх орендодавцю через систему. Орендодавець перевіряє документи, підтверджує правильність даних і підписує їх електронним підписом. Наймач підписує документи своїм електронним підписом і надсилає їх на розгляд у Пенсійний фонд. Якщо орендодавець перебуває за кордоном, процес залишається таким самим. Проте, якщо хоча б одна зі сторін угоди не має електронного підпису, оформлення субсидії буде неможливим.

Якщо орендодавець знаходиться за кордоном, процес залишатиметься таким же. Проте, якщо хоча б один з учасників угоди не має електронного підпису, оформлення субсидії буде неможливим.