Які нові умови отримання субсидії для ВПО

Згідно з новими умовами, ВПО можуть подати документи онлайн лише, якщо вони та орендодавець живуть в різних містах, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Читайте також Хто з українців може отримати одразу дві субсидії

Якщо вони проживають в одному населеному пункті, подача стає неможливою, що створює труднощі для тих, хто не може відвідати установи через обставини, пов'язані з війною чи станом здоров'я.

Зверніть увагу! Новий алгоритм оформлення субсидій передбачає наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП) як у переселенця, так і в орендодавця.

Алгоритм отримання субсидії 2025

Для отримання субсидії переселенцям необхідно виконати такі кроки:

Увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Заповнити онлайн-заяву та договір оренди, прикріпивши копії необхідних документів. Зберегти документи та передати їх орендодавцю через систему. Орендодавець перевіряє документи, підтверджує правильність даних і підписує їх електронним підписом. Наймач підписує документи своїм електронним підписом і надсилає їх на розгляд у Пенсійний фонд. Якщо орендодавець перебуває за кордоном, процес залишається таким самим. Проте, якщо хоча б одна зі сторін угоди не має електронного підпису, оформлення субсидії буде неможливим.

Якщо орендодавець знаходиться за кордоном, процес залишатиметься таким же. Проте, якщо хоча б один з учасників угоди не має електронного підпису, оформлення субсидії буде неможливим.