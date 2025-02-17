Які нові умови отримання субсидії для ВПО
Згідно з новими умовами, ВПО можуть подати документи онлайн лише, якщо вони та орендодавець живуть в різних містах, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Якщо вони проживають в одному населеному пункті, подача стає неможливою, що створює труднощі для тих, хто не може відвідати установи через обставини, пов'язані з війною чи станом здоров'я.
Зверніть увагу! Новий алгоритм оформлення субсидій передбачає наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП) як у переселенця, так і в орендодавця.
Алгоритм отримання субсидії 2025
Для отримання субсидії переселенцям необхідно виконати такі кроки:
- Увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.
- Заповнити онлайн-заяву та договір оренди, прикріпивши копії необхідних документів.
- Зберегти документи та передати їх орендодавцю через систему.
- Орендодавець перевіряє документи, підтверджує правильність даних і підписує їх електронним підписом.
- Наймач підписує документи своїм електронним підписом і надсилає їх на розгляд у Пенсійний фонд.
- Якщо орендодавець перебуває за кордоном, процес залишається таким самим. Проте, якщо хоча б одна зі сторін угоди не має електронного підпису, оформлення субсидії буде неможливим.
Якщо орендодавець знаходиться за кордоном, процес залишатиметься таким же. Проте, якщо хоча б один з учасників угоди не має електронного підпису, оформлення субсидії буде неможливим.