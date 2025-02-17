Какие новые условия получения субсидии для ВПЛ

Согласно новым условиям, ВПЛ могут подать документы онлайн только, если они и арендодатель живут в разных городах, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если они проживают в одном населенном пункте, подача становится невозможной, что создает трудности для тех, кто не может посетить учреждения в силу обстоятельств, связанные с войной или состоянием здоровья.

Обратите внимание! Новый алгоритм оформления субсидий предусматривает наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП) как у переселенца, так и у арендодателя.

Алгоритм получения субсидии 2025

Для получения субсидии переселенцам необходимо выполнить следующие шаги:

Войти в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Заполнить онлайн-заявление и договор аренды, прикрепив копии необходимых документов. Сохранить документы и передать их арендодателю через систему. Арендодатель проверяет документы, подтверждает правильность данных и подписывает их электронной подписью. Наниматель подписывает документы своей электронной подписью и отправляет их на рассмотрение в Пенсионный фонд. Если арендодатель находится за границей, процесс остается таким же. Однако, если хотя бы одна из сторон соглашения не имеет электронной подписи, оформление субсидии будет невозможным.

Если арендодатель находится за границей, процесс будет оставаться таким же. Однако, если хотя бы один из участников сделки не имеет электронной подписи, оформление субсидии будет невозможным.