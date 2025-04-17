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17 квітня, 12:00
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Як змінився курс злотого напередодні Великодніх свят

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 17 квітня становить 10,90 гривні, що на 2 копійки більше, ніж 16 квітня.
  • Середній курс злотого в банках: купівля - 10,45 гривні, продаж - 11,13 гривні; в обмінниках: купівля - 10,75 гривні, продаж - 10,85 гривні.

На минулому тижні відбувалися коливання курсу злотого. Після вихідних відчувалося подорожчання валюти. Зараз же ситуація стабілізувалась і зміни, що відбуваються, майже невідчутні.

Який офіційний курс злотого 17 квітня

17 квітня офіційний курс злотого складає – 10,90 гривні (+2 копійки, порівняно з 16 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс сьогодні в банках та обмінниках

Середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", змінився так:

  • купівля – 10,45 гривні за злотий (+15 копійок);
  • продаж – 11,13 гривні за злотий (-2 копійки).

А от в обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:

  • купівля – 10,75 гривні за злотий (+5 копійок);
  • продаж – 10,85 гривні за злотий (без змін).

Скільки можна отримати за здачу 100 злотих сьогодні

  • якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна отримати приблизно – 1 045 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 075 гривень.

Яку суму потрібно витратити на покупку 100 злотих 17 квітня

  • щоб купити 100 злотих в банку, потрібно мати в середньому – 1 113 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 085 гривень.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися залежно від місця обміну.