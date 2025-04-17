Який офіційний курс злотого 17 квітня
17 квітня офіційний курс злотого складає – 10,90 гривні (+2 копійки, порівняно з 16 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс сьогодні в банках та обмінниках
Середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", змінився так:
- купівля – 10,45 гривні за злотий (+15 копійок);
- продаж – 11,13 гривні за злотий (-2 копійки).
А от в обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:
- купівля – 10,75 гривні за злотий (+5 копійок);
- продаж – 10,85 гривні за злотий (без змін).
Скільки можна отримати за здачу 100 злотих сьогодні
- якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна отримати приблизно – 1 045 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 075 гривень.
Яку суму потрібно витратити на покупку 100 злотих 17 квітня
- щоб купити 100 злотих в банку, потрібно мати в середньому – 1 113 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 085 гривень.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися залежно від місця обміну.