Чи може вдова розраховувати на пенсію чоловіка

Пенсіонерка або пенсіонер можуть отримувати пенсію свого чоловіка чи дружини лише у разі їхньої смерті. Це передбачено як форма державної підтримки у зв’язку з втратою годувальника.

Як переписати пенсію чоловіка на дружину й навпаки

Якщо чоловік помер, то його дружина-пенсіонерка може перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та отримувати замість своєї пенсії – виплати покійного чоловіка, передає 24 Канал із посиланням ПФУ.

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Таким чином, чоловік або дружина пенсійного віку вважаються непрацездатними членами сім’ї та можуть отримати пенсію у разі втрати годувальника. Такий вид пенсії становить половину пенсії за віком, яку отримував померлий чоловік або дружина.

Важливо! Обов’язковою умовою є спільне проживання на час смерті одного з подружжя.

Чим підтвердити, що чоловік чи дружина були на утриманні

Щоб підтвердити, що ви були на утриманні померлого чоловіка чи дружини, можна звернутися до місцевої влади по довідку. Якщо її не видають, слід звернутися до суду із заявою та надати:

копії свідоцтв про смерть та шлюб;

документи, які доводять, що ви отримували допомогу від померлого (довідки про доходи, пенсію, листи, акти, квитанції тощо);

довідку з місцевої влади про те, що вам відмовили у видачі документа через брак інформації про утримання.

Після цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду разом з усіма підтверджуючими документами.