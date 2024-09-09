За яких умов жінки можуть вийти на пенсію в 55 років

Жінки можуть виходити на пенсію в 55 років за наявності 30 років страхового стажу. Усе завдяки змінам у Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", ухваленим Верховною Радою у 2015 році.

Як вийти на пенсію в 55 років

Однак, з квітня 2021 року пенсійний вік для жінок було підвищено до 60 років, що зрівняло умови виходу на пенсію для чоловіків і жінок.

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Однак, жінки, які досягли 59,6 років до квітня 2021 року, можуть вийти на пенсію на пів року раніше. Це стосується осіб, народжених з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Жінки 1961 року народження і старші можуть виходити на пенсію за віком до досягнення 60 років при досягненні наступного віку:

55 років – для тих, хто народився до 30 вересня 1956 року включно;

55 років і 6 місяців – для тих, хто народився з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року.

Зауважте! Є низка професій і умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше стандартного віку, тобто у 55 років. Це стосується осіб, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.