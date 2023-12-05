Чи можуть боржники по аліментах отримувати субсидію
Джерело:Кабмін
Субсидія призначається громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комунальні платежі. Однак, є обставини при яких її можуть скасувати.
Як борги впливають на субсидію
Право на субсидію визначається не тільки фінансовим забезпеченням сім'ї, а і наявністю боргів, зокрема за ЖКП. Усе залежить від того, яку суму заборгував громадянин регулятору.
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Щоб домогосподарство мало субсидію, борг за комуналку має не перевищувати 680 гривень і існувати менш як 90 днів. З заборгованостями у інших сферах ситуація складніша. Зокрема, це стосується аліментних виплат.
Відповідно до чинного законодавства, якщо серед членів домогосподарства є боржник по аліментах, субсидія не надається. Важливою умовою є те, що ця заборгованість має бути наявна більш як 3 місяці. Є і виключення при яких сім'я боржника по аліментах може отримати субсидію:
- боржник гасить борг частинами, відповідно до призначення суду;
- особа, що заборгувала аліменти має офіційний статус зниклої безвісти;
- боржник є нарко або алкозалежним і на це є документальне підтвердження;
- громадянин, який має борг знаходиться під слідством і перебуває під вартою чи на домашньому арешті.