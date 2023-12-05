Как долги влияют на субсидию

Право на субсидию определяется не только финансовым обеспечением семьи, но и наличием долгов, в том числе за ЖКУ. Все зависит от того, какую сумму должен гражданин регулятору.

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Чтобы домохозяйство имело субсидию, долг за коммуналку не должен превышать 680 гривен и существовать менее 90 дней. С задолженностями в других областях ситуация более сложная. В частности, это касается алиментных выплат.

В соответствии с действующим законодательством, если среди членов домохозяйства есть должник по алиментам, субсидия не предоставляется. Важным условием является то, что эта задолженность должна быть более 3 месяцев. Есть и исключения при которых семья должника по алиментам может получить субсидию:

должник гасит долг по частям, согласно назначению суда;

лицо, задолжавшее алименты имеет официальный статус пропавшего без вести;

должник является нарко или алкозависимым и на это есть документальное подтверждение;

гражданин, имеющий долг, находится под следствием и при этом под стражей или на домашнем аресте.

Обратите внимание! При наличии долгов по ЖКУ вы можете получать субсидию не на всю коммуналку, а отдельно взятые платежи, где нет задолженности.