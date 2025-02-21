Росія продовжує заборону на експорт бензину: для чого це треба

Російський уряд оголосив про продовження заборони на експорт автобензину для всіх, окрім виробників, до кінця серпня. Заборону провадять, аби стабілізувати внутрішній ринок під час зростаючого попиту.

Росія продовжила заборону на експорт пального

Заборона буде діяти з 1 березня по 31 серпня, передає 24 Канал з посиланням на enkorr.

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Тим часом нафтопереробні заводи та нафтові компанії, які виробляють бензин, зможуть продовжувати експортну діяльність,

Ціни на оптові партії автобензину та дизельного пального впали на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі між 10 та 14 лютим.

Важливо! Зниження цін сталося на тлі сприятливих новин для покупців про відновлення роботи великих нафтопереробних заводів та потенційної заборони на експорт бензину, згідно з даними біржі та трейдерів.

Експорт бензину в Росії скоротився

Раніше 24 Канал повідомляв, що Росія значно скоротила експорт бензину через порти та прикордонні переходи, знизивши поставки майже на 30% порівняно з минулим роком, що становить приблизно 4 мільйони тонн.

Причинами зменшення обсягів експорту стали заборона на експорт бензину та сезонні та позапланові ремонти на нафтопереробних заводах після атак українських дронів. Заборона, яка була введена з 1 березня 2024 року, має на меті захистити внутрішній ринок Росії.

Важливо! Винятки з цієї заборони стосуються лише бензину, який поставляється за міжурядовими угодами з країнами Євразійського економічного союзу, особистого використання громадянами та міжнародної гуманітарної допомоги.