Россия продлила запрет на экспорт горючего

Запрет будет действовать с 1 марта по 31 августа, передает 24 Канал со ссылкой на enkorr.

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Тем временем нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные компании, которые производят бензин, смогут продолжать экспортную деятельность,

Цены на оптовые партии автобензина и дизельного топлива упали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже между 10 и 14 февраля.

Важно! Снижение цен произошло на фоне благоприятных новостей для покупателей о возобновлении работы крупных нефтеперерабатывающих заводов и потенциального запрета на экспорт бензина, согласно данным биржи и трейдеров.

Экспорт бензина в России сократился

Ранее 24 Канал сообщал, что Россия значительно сократила экспорт бензина через порты и пограничные переходы, снизив поставки почти на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет примерно 4 миллиона тонн.

Причинами уменьшения объемов экспорта стали запрет на экспорт бензина и сезонные и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских дронов. Запрет, который был введен с 1 марта 2024, имеет целью защитить внутренний рынок России.

Важно! Исключения из этого запрета касаются только бензина, который поставляется по межправительственным соглашениям со странами Евразийского экономического союза, личного использования гражданами и международной гуманитарной помощи.