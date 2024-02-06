Нові обмеження: влада хоче накласти певні заборони на грошові перекази українців

На грошові перекази українців можуть накласти нові обмеження на час воєнного стану в країні. Відповідні зміни готують профільний комітет та НБУ.

Які обмеження можуть ввести

У НБУ запропонували встановити ліміт суми, яку можна буде переказувати з одного банківського рахунку на інший. Також можуть обмежити частоту грошових переказів за реквізитами банківських карт.

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Таким чином в Україні продовжать боротися з міскодингом та тіньовими фінансовими операціями. Нові обмеження діятимуть лише під час воєнного стану, а розроблятиме їх НБУ спільно з профільним підкомітетом парламенту.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

Причини такого рішення

Цю пропозицію подав податковий комітет до ВРУ ще 2 лютого.

У НБУ повідомили, що під час перевірки банків, були виявлені численні порушення, які сприяли проведенню багатомільярдних операцій переказів із використанням електронних платіжних засобів. Для цього використовувалися термінали.

Гетманцев наголосив, що серед безготівкових платежів є окремі схеми, через які здійснюються заборонені види господарської діяльності. Наприклад: