Єврокомісія знову не включатиме заборону імпорту російського СПГ у санкційний пакет

Посадовці Єврокомісії ухвалили рішення не включати заборону імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) в новий пакет санкцій проти Росії. На це, за їхніми словами, є декілька причин.

Чому Єврокомісія не накладає санкції на імпорт російського СПГ

Єврокомісія поки що не включатиме заборону імпорту російського СПГ в новий пакет санкцій, зокрема, через позицію деяких урядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Також імовірною причиною є невизначеність щодо альтернативних джерел газу. Варто зауважити, що на рішення Єврокомісії сильно впливає і напруга, яка виникла на тлі торгових переговорів зі США.

Один чиновник сказав, що Комісія не хоче ризикувати втратою російського СПГ через санкції і таким чином поступитися своєю владою на переговорах. Комісія та уряди ЄС також побоюються створення нової залежності від США, третього за величиною постачальника газу в блок після Росії та Норвегії,

– повідомляє Reuters.

Єврокомісія обговорювала ідею заборони на імпорт російського СПГ ще у січні. Саме тоді готувався 16-й пакет санкцій.

Зараз Єврокомісія планує розробити нову дорожню карту, яка має припинити залежність блоку від російських енергоресурсів до 2027 року. План заплановано оголосити до початку травня.

Зверніть увагу! Новий пакет санкцій проти Росії (17-й) планують завершити до червня.