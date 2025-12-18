Загроза дефіциту в бюджеті наступного року 45 – 50 мільярдів, – Зеленський

Україна терміново потребує фінансової підтримки Євросоюзу, оскільки наступного року може стикнутися з великим бюджетним дефіцитом. Нестача коштів може сягнути 45 – 50 мільярдів.

Який дефіцит прогнозується?

Про це під час пресконференції у Брюсселі розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

У 45 – 50 мільярдів буде точно дефіцит. Точно. Дефіцит може бути й більшим. Ми з вами не знаємо точно, як будуть розвиватися події в наступному році,

– зауважив президент.

Глава держави додав, що Україна робить усе можливе, аби закінчити війну найближчим часом. Але Київ у будь-якому разі потребує підтримки партнерів.

Наразі, за словами Зеленського, Євросоюз розглядає різні можливості допомоги. Більшість європейських лідерів підтримують надання "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів. Втім, є країни, які підтримують інші механізми фінансування.

Зауважте! У четвер, 18 грудня, лідери країн ЄС зібралися на засідання Європейської Ради, де одним із головних питань є саме обговорення фінансової підтримки Україна на найближчі роки. Володимир Зеленський також вирушив до Брюсселя, щоб особисто обговорити з лідерами фінансування.

Яка ситуація з допомогою Україні?

Наразі найбільшу суперечку в ЄС викликає "репараційний кредит" Україні на основі російських активів. Країни блоку не можуть дійти згоди щодо використання цих коштів. І справа не лише у Бельгії, яка блокує мільярди Кремля, побоюючись судових позовів.

Напередодні саміту у Брюсселі держави навіть умовно поділилася на два табори у питанні активів Москви, пише Politico.

Один табір з країнами Північної та Східної Європи на чолі з Німеччиною наполягає на "репараційному кредиті" для України.

Інший табір об'єднав Бельгію, Італію, Болгарію, Мальту та Чехію. Вони просувають підтримку України за рахунок спільних боргових зобов'язань ЄС.

Угорщина та Словаччина категорично проти надання фінансової допомоги Україні з російських активів.

У Єврокомісії наголошують, що європейським лідерам доведеться обрати той чи інший шлях, адже Україна не може залишитися без фінансової підтримки.

Важливо! Брюссель пропонує виключити зі схеми спільного боргу Угорщину та Словаччину. Якщо країни погодяться на спільні запозичення, формально угоду можуть ухвалити всі 27 країн Євросоюзу, але фінансування візьмуть на себе лише 25 з них.

Як хочуть використати "репараційний кредит"?