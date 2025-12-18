18 декабря, 15:35
Угроза дефицита в бюджете следующего года 45 – 50 миллиардов, – Зеленский
Украина срочно нуждается в финансовой поддержке Евросоюза, поскольку в следующем году может столкнуться с большим бюджетным дефицитом. Недостаток средств может достичь 45 – 50 миллиардов.
Какой дефицит прогнозируется?
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.
В 45-50 миллиардов будет точно дефицит. Точно. Дефицит может быть и больше. Мы с вами не знаем точно, как будут развиваться события в следующем году,
– отметил президент.
Глава государства добавил, что Украина делает все возможное, чтобы закончить войну в ближайшее время. Но Киев нуждается в поддержке партнеров.