Стеля цін на нафтопродукти з Росії: ЄС і G7 ухвалили важливе рішення

Зі слів президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зрозуміло, що Росія не зможе більше вдаватися до енергетичного шантажу та встановлювати захмарні ціни на нафтопродукти. Власне, Захід запроваджує обмеження цін для Кремля.

Попри санкції, Росія нарощує потужності та продає нафту в інші країни, заробляючи на цьому мільярди. Водночас Європейський союз та країни G7 усе-таки вирішили запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти.

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Росія тепер отримуватиме менше грошей за експорт

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 5 лютого набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю набуває чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів. З G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків,

– зазначила вона.

Окрім того, на це відреагували у Шведському головуванні в Раді ЄС. Там повідомили, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України,

– мовиться у заяві.

Якою буде стеля цін для кремлівських нафтопродуктів

Варто також згадати допис журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка. Він написав, що країни Європейського Союзу домовилися про стелю цін у 100 доларів на російський дизель і 45 доларів на різні оливи.

Зелене світло для двох обмежень цін на російські нафтопродукти (100 доларів США для дизельного пального, 45 доларів США для різних олив). Також письмове зобов'язання щодо перегляду ліміту цін на російську сиру нафту (наразі 60 доларів США) у березні,

– констатував він.

До цієї теми нагадаємо про матеріал 24 Каналу, у якому йдеться про втрати Росії на енергетичному ринку. Власне, ціна за барель кремлівської нафти впала до 49,5 доларів. Ще на початку 2022 року цей показник був удвічі вищим.