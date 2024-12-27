Скільки коштів Україна спрямувала на захист енергетичної інфраструктури

Кабінет Міністрів України виділив понад 10 мільярдів гривень на зміцнення захисту енергетичної інфраструктури від обстрілів. Це стало одним з найважливіших завдань уряду.

Захист енергетичних об'єктів

Енергетична інфраструктура постійно зазнає атак з боку Росії, особливо в прифронтових областях, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Шмигаль розповів, що він відвідав енергетичний об'єкт у Запоріжжі, який постраждав від російських атак.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Для зменшення наслідків цих обстрілів ми реалізуємо проєкти із будівництва захисних систем навколо енергетичних об’єктів. Це є пріоритетним завданням для кожного регіону.

Восени 2023 року Державне агентство відновлення та розбудови інфраструктури України повідомило, що для енергетичних об'єктів було впроваджено три рівні захисту:

перший рівень – будівництво габіонів і біг-бегів;

другий рівень – захист від дронів та шахедів;

третій рівень – захист від ракет.

Збитки для української енергосистеми

За даними Міжнародного валютного фонду, у період з січня по жовтень 2024 року серія російських атак на українську енергосистему призвела до пошкодження або знищення понад 10 гігават генеруючих потужностей, що становить майже половину пікового попиту на енергію минулої зими.

Останній, 13-й удар по енергетичній інфраструктурі України був завданий 25 грудня, на Різдво.

Зауважте! Попри ці значні втрати, ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада, коли Росія відновила атаки на енергетичні об'єкти.