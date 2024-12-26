Чому Китай випускає облігації
Запланований обсяг випуску суверенних облігацій на 2025 рік майже втричі перевищує поточний показник у 1 трильйон юанів, випущений цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Очікується, що після інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року США запровадять значне підвищення мит на китайський імпорт, що створить додатковий тиск на китайську економіку.
Зауважте! У відповідь Пекін прагне активізувати внутрішній попит, щоб компенсувати ці ризики.
Серед основних викликів для економіки Китаю залишаються:
- проблеми в секторі нерухомості;
- значна заборгованість місцевих уряді;
- слабкий рівень споживчих витрат, що змушує уряд зосереджуватися на внутрішніх джерелах економічного зростання.
Куди підуть кошти
Повідомляється, що залучені кошти будуть спрямовані на:
- підтримку споживання громадян шляхом субсидій для придбання нових автомобілів і побутової техніки;
- модернізацію великого промислового обладнання;
- інвестиції в інноваційні галузі, зокрема виробництво електромобілів, робототехніки, напівпровідників та розвиток зеленої енергетики;
- розширення інфраструктури, зокрема будівництво залізниць, аеропортів і об’єктів аграрного сектору;
- зміцнення безпеки в стратегічно важливих сферах;
- рекапіталізацію великих державних банків, які стикаються зі зниженням прибутків, збільшенням обсягу проблемних кредитів і скороченням маржі.
Випуск спеціальних казначейських облігацій становитиме 2,4% від ВВП Китаю за 2023 рік.
Важливо! Пекін ставить за мету досягти економічного зростання на рівні 5% у 2025 році, водночас плануючи збільшити дефіцит бюджету до рекордних 4% від ВВП.