Чому Китай випускає облігації

Запланований обсяг випуску суверенних облігацій на 2025 рік майже втричі перевищує поточний показник у 1 трильйон юанів, випущений цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Очікується, що після інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року США запровадять значне підвищення мит на китайський імпорт, що створить додатковий тиск на китайську економіку.

Зауважте! У відповідь Пекін прагне активізувати внутрішній попит, щоб компенсувати ці ризики.

Серед основних викликів для економіки Китаю залишаються:

проблеми в секторі нерухомості;

значна заборгованість місцевих уряді;

слабкий рівень споживчих витрат, що змушує уряд зосереджуватися на внутрішніх джерелах економічного зростання.

Куди підуть кошти

Повідомляється, що залучені кошти будуть спрямовані на:

підтримку споживання громадян шляхом субсидій для придбання нових автомобілів і побутової техніки;

модернізацію великого промислового обладнання;

інвестиції в інноваційні галузі, зокрема виробництво електромобілів, робототехніки, напівпровідників та розвиток зеленої енергетики;

розширення інфраструктури, зокрема будівництво залізниць, аеропортів і об’єктів аграрного сектору;

зміцнення безпеки в стратегічно важливих сферах;

рекапіталізацію великих державних банків, які стикаються зі зниженням прибутків, збільшенням обсягу проблемних кредитів і скороченням маржі.

Випуск спеціальних казначейських облігацій становитиме 2,4% від ВВП Китаю за 2023 рік.

Важливо! Пекін ставить за мету досягти економічного зростання на рівні 5% у 2025 році, водночас плануючи збільшити дефіцит бюджету до рекордних 4% від ВВП.