Чому може не надходити тисяча від Зеленського

На обробку заявки, поданої через "Дію", виділяється 10 днів. Втім, якщо гроші не надійшли, варто знову перевірити правильність введених даних, повідомляє 24 Канал. Для цього можна скористатися наступним алгоритмом дій:

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Перевірте правильність даних: Упевніться, що всі відомості в заявці вказані правильно. Особливо важливо перевірити дані в програмі "Дія". Зверніться до служби підтримки "Дія": Спеціалісти допоможуть з'ясувати причину затримки виплати. Оновіть програму "Дія": Використання застарілої версії програми може викликати збої, що призводить до затримок. Перевірте прив'язку банківської картки: Переконайтеся, що картка Національного Кешбеку правильно підключена до програми.