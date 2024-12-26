Почему Китай выпускает облигации
Запланированный объем выпуска суверенных облигаций на 2025 год почти втрое превышает текущий показатель в 1 триллион юаней, выпущенный в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Ожидается, что после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года США введут значительное повышение пошлин на китайский импорт, что создаст дополнительное давление на китайскую экономику.
Обратите внимание! В ответ Пекин стремится активизировать внутренний спрос, чтобы компенсировать эти риски.
Среди основных вызовов для экономики Китая остаются:
- проблемы в секторе недвижимости;
- значительная задолженность местных правительстве;
- слабый уровень потребительских расходов, что заставляет правительство сосредотачиваться на внутренних источниках экономического роста.
Куда пойдут средства
Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на:
- поддержку потребления граждан путем субсидий для приобретения новых автомобилей и бытовой техники;
- модернизацию крупного промышленного оборудования;
- инвестиции в инновационные отрасли, в частности производство электромобилей, робототехники, полупроводников и развитие зеленой энергетики;
- расширение инфраструктуры, в частности строительство железных дорог, аэропортов и объектов аграрного сектора;
- укрепление безопасности в стратегически важных сферах;
- рекапитализацию крупных государственных банков, которые сталкиваются со снижением прибылей, увеличением объема проблемных кредитов и сокращением маржи.
Выпуск специальных казначейских облигаций будет составлять 2,4% от ВВП Китая за 2023 год.
Важно! Пекин ставит цель достичь экономического роста на уровне 5% в 2025 году, одновременно планируя увеличить дефицит бюджета до рекордных 4% от ВВП.