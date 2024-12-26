Почему Китай выпускает облигации

Запланированный объем выпуска суверенных облигаций на 2025 год почти втрое превышает текущий показатель в 1 триллион юаней, выпущенный в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ожидается, что после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года США введут значительное повышение пошлин на китайский импорт, что создаст дополнительное давление на китайскую экономику.

Обратите внимание! В ответ Пекин стремится активизировать внутренний спрос, чтобы компенсировать эти риски.

Среди основных вызовов для экономики Китая остаются:

проблемы в секторе недвижимости;

значительная задолженность местных правительстве;

слабый уровень потребительских расходов, что заставляет правительство сосредотачиваться на внутренних источниках экономического роста.

Куда пойдут средства

Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на:

поддержку потребления граждан путем субсидий для приобретения новых автомобилей и бытовой техники;

модернизацию крупного промышленного оборудования;

инвестиции в инновационные отрасли, в частности производство электромобилей, робототехники, полупроводников и развитие зеленой энергетики;

расширение инфраструктуры, в частности строительство железных дорог, аэропортов и объектов аграрного сектора;

укрепление безопасности в стратегически важных сферах;

рекапитализацию крупных государственных банков, которые сталкиваются со снижением прибылей, увеличением объема проблемных кредитов и сокращением маржи.

Выпуск специальных казначейских облигаций будет составлять 2,4% от ВВП Китая за 2023 год.

Важно! Пекин ставит цель достичь экономического роста на уровне 5% в 2025 году, одновременно планируя увеличить дефицит бюджета до рекордных 4% от ВВП.