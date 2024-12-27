Сколько средств Украина направила на защиту энергетической инфраструктуры

Кабинет Министров Украины выделил более 10 миллиардов гривен на укрепление защиты энергетической инфраструктуры от обстрелов. Это стало одной из важнейших задач правительства.

Защита энергетических объектов

Энергетическая инфраструктура постоянно подвергается атакам со стороны России, особенно в прифронтовых областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Шмыгаль рассказал, что он посетил энергетический объект в Запорожье, который пострадал от российских атак.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Для уменьшения последствий этих обстрелов мы реализуем проекты по строительству защитных систем вокруг энергетических объектов. Это является приоритетной задачей для каждого региона.

Осенью 2023 года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что для энергетических объектов было внедрено три уровня защиты:

первый уровень – строительство габионов и биг-бегов;

второй уровень – защита от дронов и шахедов;

третий уровень – защита от ракет.

Убытки для украинской энергосистемы

По данным Международного валютного фонда, в период с января по октябрь 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему привела к повреждению или уничтожению более 10 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет почти половину пикового спроса на энергию прошлой зимой.

Последний, 13-й удар по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен 25 декабря, на Рождество.

Заметьте! Несмотря на эти значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда Россия возобновила атаки на энергетические объекты.