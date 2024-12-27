Защита энергетических объектов

Энергетическая инфраструктура постоянно подвергается атакам со стороны России, особенно в прифронтовых областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Шмыгаль рассказал, что он посетил энергетический объект в Запорожье, который пострадал от российских атак.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Для уменьшения последствий этих обстрелов мы реализуем проекты по строительству защитных систем вокруг энергетических объектов. Это является приоритетной задачей для каждого региона.

Осенью 2023 года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что для энергетических объектов было внедрено три уровня защиты:

первый уровень – строительство габионов и биг-бегов;

второй уровень – защита от дронов и шахедов;

третий уровень – защита от ракет.

Убытки для украинской энергосистемы

По данным Международного валютного фонда, в период с января по октябрь 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему привела к повреждению или уничтожению более 10 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет почти половину пикового спроса на энергию прошлой зимой.

Последний, 13-й удар по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен 25 декабря, на Рождество.

Заметьте! Несмотря на эти значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда Россия возобновила атаки на энергетические объекты.