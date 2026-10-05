Захист від дронів за 500 тисяч доларів: як атаки у морі б'ють по гаманцях судновласників

Небезпека на ключових морських маршрутах змушує світовий бізнес терміново змінювати правила гри. Транснаціональні перевізники готові віддавати шалені гроші, аби вберегти свої вантажі від новітніх загроз з повітря.

Скільки тепер коштує безпека для судновласників

Хвиля атак на торговельні судна у Чорному морі та на Близькому Сході спровокувала різкий стрибок попиту на системи захисту від безпілотників. Найбільше цим стурбовані перевізники нафти й газу, яким доводиться купувати радари та засоби глушіння за сотні тисяч доларів, про що пише Financial Times.

Зверніть увагу! За оцінкою керівника компанії Drone Defence Річарда Гілла, повноцінна система захисту для нафтового танкера обійдеться приблизно у 500 тисяч доларів. Ті ж компанії, яким такі інновації не по кишені, змушені вдаватися до примітивних методів: натягувати сітки або підвішувати резервуари з водою, щоб дрон здетонував до влучання у критичні вузли корабля.

Розробники пропонують цілий арсенал протидії: від банального глушіння GPS-сигналів до повного перехоплення керування. Наприклад, представники D-Fend Solutions зазначають, що їхня технологія дозволяє взяти ворожий апарат під контроль та безпечно його посадити.

Ця загроза більше не обмежується зонами високої інтенсивності бойових дій,

– наголосив директор з маркетингу D-Fend Джеффрі Старр.

Водночас для виробників серйозним викликом залишається хитавиця на хвилях, яка ускладнює точне наведення, та руйнівний вплив солоної води на електроніку.

Чому судновласники готові йти на такі ризики

Попри смертельну небезпеку, робота на ризикованих маршрутах приносить компаніям рекордні надприбутки. Вартість оренди супертанкера для рейсу через Ормузьку протоку до Китаю минулого тижня підскочила до 1,2 мільйона доларів на добу. Для порівняння, ще у вересні минулого року ця сума становила в середньому 79 тисяч доларів.

Важливо! Загроза для судноплавства стрімко зросла протягом останніх років через активні конфлікти та спроби сторін зірвати критичні ланцюги постачання сировини. За даними Міжнародної морської організації, лише у Чорному морі цьогоріч загинуло близько 30 моряків, а в Перській затоці жертвами ударів стали понад 20 членів екіпажів.

Раніше попит на антидронові системи виходив переважно від власників суперяхт, які ховалися від об'єктивів папараці. Проте зараз ці технології стали критичною необхідністю для виживання глобального енергетичного ринку та захисту морської інфраструктури від цілеспрямованого терору.

Ми писали, що посилення атак по українському морському транспорту відбулося ще у липні.