Сколько сейчас стоит безопасность для судовладельцев

Волна атак на торговые суда в Черном море и на Ближнем Востоке вызвала резкий скачок спроса на системы защиты от беспилотников. Больше всего этим обеспокоены перевозчики нефти и газа, которым приходится покупать радары и средства подавления сигнала за сотни тысяч долларов, о чем пишет Financial Times.

Обратите внимание! По оценке руководителя компании Drone Defence Ричарда Гилла, полноценная система защиты для нефтяного танкера обойдется примерно в 500 тысяч долларов. Те же компании, которым такие инновации не по карману, вынуждены прибегать к примитивным методам: натягивать сетки или подвешивать резервуары с водой, чтобы дрон взорвался до того, как поразит критические узлы судна.

Разработчики предлагают целый арсенал средств противодействия: от банального подавления GPS-сигналов до полного перехвата управления. Например, представители D-Fend Solutions отмечают, что их технология позволяет взять вражеский аппарат под контроль и безопасно посадить его.

Эта угроза больше не ограничивается зонами высокой интенсивности боевых действий,

– подчеркнул директор по маркетингу D-Fend Джеффри Старр.

В то же время для производителей серьезным вызовом остается качка на волнах, затрудняющая точное наведение, и разрушительное воздействие соленой воды на электронику.

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Почему судовладельцы готовы идти на такие риски

Несмотря на смертельную опасность, работа на рискованных маршрутах приносит компаниям рекордные сверхприбыли. Стоимость аренды супертанкера для рейса через Ормузский пролив в Китай на прошлой неделе подскочила до 1,2 миллиона долларов в сутки. Для сравнения: еще в сентябре прошлого года эта сумма составляла в среднем 79 тысяч долларов.

Важно! Угроза для судоходства стремительно возросла в последние годы из-за активных конфликтов и попыток сторон сорвать критически важные цепочки поставок сырья. По данным Международной морской организации, только в Черном море в этом году погибло около 30 моряков, а в Персидском заливе жертвами ударов стали более 20 членов экипажей.

Ранее спрос на антидроновые системы исходил преимущественно от владельцев суперяхт, которые скрывались от объективов папарацци. Однако сейчас эти технологии стали критической необходимостью для выживания глобального энергетического рынка и защиты морской инфраструктуры от целенаправленного террора.

Мы писали, что усиление " атаки на украинский морской транспорт " произошло еще в июле.