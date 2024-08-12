Російські атаки на газосховища України: європейські трейдери у тривозі

Російські удари по системі підземного зберігання газу (ПСГ) в Україні спричинили суттєве скорочення обсягів закачування європейського газу. Ці обсяги в десять разів нижчі, ніж торік.

Які обсяги закачування в газові сховища

Згідно з даними агентства Argus, у червні іноземні компанії закачали в українські сховища лише 15,4 мільйона кубометрів газу, а в липні — 51,9 мільйона кубометрів. Для порівняння: у 2023 році ці показники становили 102,7 мільйона кубометрів у червні та 586,6 мільйона кубометрів у липні.

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Минулого року Україна запропонувала європейським трейдерам близько 10 мільярдів кубометрів вільного місця у своїх газових сховищах, із яких було закачано лише приблизно 2,5 мільярда кубометрів.

Період закачування у 2023 році тривав до жовтня включно, а пік припав на серпень і вересень.

Резервуари з газом розташовані на великій глибині під землею, що забезпечує їх захист від механічних ушкоджень. Проте трейдерів турбує можливість атак на поверхневу інфраструктуру.

Голова проблема – не у втраті газу, а в неможливості його підняти, коли буде бажання і потреба,

– пояснив Марко Заальфранк, керівник відділу європейської торгівлі в енергетичній групі Axpo.

"Нафтогаз" запевнив, що процеси закачування та відбору газу проходять без збоїв. Сховища функціонують у звичайному режимі, попри кілька ракетних ударів, що сталися в березні та квітні.

Олексій Чернишов голова правління НАК "Нафтогаз України" Звісно, атаки мають певні наслідки, але наше підприємство "Укртрансгаз" постійно займається відновленням та ремонтом пошкоджених об’єктів. Крім цього, ми працюємо над їх додатковим захистом.

Посадовець сподівається, що нижчі ціни на газ у серпні зроблять його закачування більш вигідним для трейдерів. Водночас у вересні та жовтні європейські газосховища будуть переповнені, водночас в Україні залишиться ще багато вільного простору.

Європейські підземні сховища станом на першу декаду серпня 2024 року заповнені на 86%.