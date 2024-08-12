Україна може експортувати газ

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов наголосив, що Україна має прагнути стати експортером природного газу на міжнародні ринки.

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Олексій Чернишов Очільник "Нафтогазу" Україна має стати експортером газу. Мораторій на експорт, який діє зараз, має певний сенс. В країні йде війна, будь-що може трапитись і ми не можемо це не враховувати.

Тож у планах "Нафтогазу" справді є початок експорту власного газу. Україна має запаси газу понад 1 трильйона кубометрів, що є третім найбільшим показником в Європі.

Поклади розташовані в Дніпро-Донецькому басейні, тобто між річками Дніпро та Донець. Це територія, де дуже багато газу. Стратегічно Україна має прагнути стати експортером газу. А для цього знадобиться газотранспортна система,

– сказав він.

Також Чернишов заявляв, що, аби залучити інвестиції в енергетику, варто лібералізувати ринок газу.