Бензин АІ-95 на заправках почав зникати на початку серпня 2024 року. На деяких заправках, за словами співробітниці, бензину не залишилось, пише 24 Канал.

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Що відомо про проблему з бензином в росіян в Криму

Така проблема з'явилася ще на початку місяця. На "Атані" увесь 95 лише за якимось талонами наливали, але водночас ми заправлялися 95-тим на інших заправках,

– розповів кримчанин Суспільному.

Телеграм-каналу "Кримський вітер" співробітниця заправки розповіла, що запаси бензину цієї марки не поповнювалися з кінця минулого тижня. У понеділок – вівторок ситуація стала критичною: АІ-95 на деяких міських АЗС не лишилося.

Ще один співрозмовник видання зауважив, що у Севастополі бензин зник у середу – четвер.

На деяких автозаправках запровадили талони на бензин "для своїх". При цьому офіційно 95-го на цих АЗС немає,

– пояснив підписник.

У "Кримському вітрі" зауважили, що бензин у Крим завозять в цистернах на залізничних поромах, з яких після вдалих атак ЗСУ, відремонтувати вдалося лише один й те – найменший.

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Водночас пропагандисти поспішили запевнити, що окупаційна "влада" Криму про проблему знає та нібито обіцяє "вирішити її найближчим часом".

До речі, російська пропаганда писала, що постачання бензину Аі-95 до Криму затримується. Так, 7 серпня Росія вигадала, що причина затримки – обмежений час роботи Керченської поромної переправи "через негоду". Так звана "негода" в росіян в Криму, ймовірно, триває досі.